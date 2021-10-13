В Ингушетии построят 14 школ до конца 2021 года

В Ингушетии введут в эксплуатацию 14 новых школ в рамках нацпроекта «Образование»

В Ингушетии введут в эксплуатацию 14 новых учебных заведений, рассчитанных почти на 10 тысяч учеников, до конца нынешнего года. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на заявления главы республики Махмуда-Али Калиматова.

По информации издания, помимо школ в 2021 году в регионе завершится строительство девяти детских садов. Возведение учреждений производится в рамках федеральных проектов «Современная школа» и «Успех каждого ребенка», входящих в состав нацпроекта «Образование». Всего на их реализацию было выделено 60 миллионов рублей.

«В целях ликвидации двухсменного и перехода на односменный режим обучения в период с 2022 по 2024 годы в республике необходимо дополнительно построить 20 общеобразовательных учреждений на 12 620 мест», — подчеркнул глава Ингушетии.

В октябре стало известно, что в Ингушетии пройдет открытие фотовыставки Аюпа Цуроева «Видеть мир сердцем». Мероприятие состоится 14 октября в Государственном музее изобразительных искусств, который расположен по адресу город Карабулак, улица Джабагиева, дом 139.