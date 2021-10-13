Россию попросят помирить США и Северную Корею

Россия может внести свой вклад в возобновление диалога между США и Северной Кореей, а также улучшить отношения между Пхеньяном и Сеулом. Об этом заявил специальный представитель Республики Корея по вопросам мира и безопасности Но Гю Док, цитату приводит ТАСС.

Он подчеркнул, что сейчас мирный процесс на Корейском полуострове приостановлен. «Диалог требуется быстро перезапустить, и роль России в этом крайне важна... Мы попросим Москву продолжать играть конструктивную роль [в переговорах], как она это делала и ранее», — заявил дипломат.

Кроме того, в Сеуле рассчитывают на снижение военной напряженности на полуострове. Южнокорейские военные считают, что этому поспособствует восстановление всех линий связи.

Летом 2020 года Северная Корея заблокировала все линии связи с Корейской республикой. Тогда причиной обострения отношений между двумя странами стала отправка антипхеньянскими активистами в Южной Корее пропагандистских листовок и материалов на территорию КНДР. 16 июня 2020 года Северная Корея взорвала координационное бюро в промышленном комплексе Кэсон. С тех пор отношения оставались напряженными.