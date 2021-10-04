Военные Южной Кореи раскрыли ожидания от востановления линий связи с КНДР

Южнокорейские военные рассчитывают, что восстановление линий связи с Пхеньяном приведет к снижению реальной военной напряженности на Корейском полуострове. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство Обороны Республики Корея.

В ведомстве подтвердили нормализацию работы западной и восточной военных межкорейских линий связи. В Минобороны подчеркнули, что военные линии являются важным инструментом общения между двумя странами, вносящим вклад в предотвращение случайных столкновений.

В 3:00 по московскому времени в понедельник, 4 октября КНДР восстановила все линии связи с Южной Кореей. Стороны поговорили по военной линии и по линии межкорейского офиса.

О готовности восстановить каналы связи с Южной Кореей 30 сентября заявил лидер КНДР Ким Чен Ын. По его словам, данное решение направлено на улучшение текущих отношений двух стран и построение мира на Корейском полуострове.

Летом 2020 года Северная Корея заблокировала все линии связи с Южной. Тогда отношения между двумя странами обострились из-за отправки антипхеньянскими активистами в Южной Корее пропагандистских листовок и материалов на территорию Севера. 16 июня 2020 года Северная Корея взорвала координационное бюро в промышленном комплексе Кэсон. С тех пор отношения оставались напряженными.

