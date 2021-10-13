Центробанк оценил последствия дефицита кадров в экономике

ЦБ: дефицит кадров в российской экономике может привести к инфляционной спирали

Центробанк оценил последствия дефицита кадров в российской экономике и отметил, что это может привести к появлению инфляционной спирали, передает ТАСС со ссылкой на материалы департамента исследований и прогнозирования ЦБ.

«Принципиально важно, чтобы рост заработных плат в экономике соответствовал росту производительности труда. Сложившийся дефицит кадров во многих отраслях может привести к возникновению инфляционной спирали "рост цен — рост зарплат — рост цен" и так далее», — заявили в регуляторе.

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В Центробанке пояснили, что замедление роста экономики до устойчивых темпов должно снизить давление на рынок труда и обеспечить не только рост объемов продукции, но и заработной платы. Инфляционное давление может повыситься, если дефицит кадров распространится на большее количество отраслей.

В регуляторе добавили, что в настоящее время дезинфляционные тенденции позволят замедлить годовую инфляцию в России до 4-4,5 процента в 2022 году.

Ранее Министерство экономического развития России резко ухудшило прогноз инфляции по итогам 2021 года в России. В ведомстве считают, что она повысится на 1,6 процентного пункта — с 5,8 до 7,4 процента.

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