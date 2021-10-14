Суд Японии начал слушания по делу против Ким Чен Ына

NDTV: в Токио начались слушания против Ким Чен Ына по обвинению в «похищении»

Суд Токио начал слушания по делу против лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Пятеро истцов обвиняют его в «похищении» — они уехали из Японии в КНДР в рамках программы репатриации, поверив пропаганде о счастливой жизни корейцев. Об этом пишет NDTV.

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Ким Чен Ына вызвали в суд в качестве представителя Северной Кореи, но, как и ожидалось, лидер не явился туда. «Мы и не ждем, что Пхеньян возместит ущерб... Но мы надеемся, что японское правительство сможет провести переговоры с Северной Кореей [касательно этого дела]», — признал адвокат истцов.

РИА Новости отмечает, что теперь проблема заключается в том, может ли суд признать иск действительным. Соответствующее решение будет объявлено 23 марта.

Программа репатриации корейцев действовала с 1959-й по 1984 годы. За это время Японию покинули около 90 тысяч этнических корейцев. При этом программа была нацелена не только на них, но и на их японских супругов, «соблазненных фантастической пропагандой, обещавшей рай на земле», пишет NDTV.