У актера «Улиц разбитых фонарей» украли цепь и кольцо в центре Москвы

Актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Илья Борисов стал жертвой злоумышленников, укравших у него телефон, обручальное кольцо и золотую цепочку в центре Москвы. Об этом в четверг, 14 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что неизвестные обокрали 36-летнего артиста в неустановленное время. Общий ущерб составил почти 50 тысяч рублей.

Илья Борисов — актер театра «Мастерская» в Санкт-Петербурге. Помимо «Улиц разбитых фонарей», он снялся в таких фильмах и сериалах, как «Гоголь. Начало», «Тайны следствия», «Морские дьяволы» и «Человек из Подольска».

В августе стало известно, что актера сериала «Моя прекрасная няня» Владислава Демченко обокрали телефонные мошенники. Ему прислали ссылку на поддельный сайт, где он ввел свои личные данные, после чего с его счета стали списывать денежные средства.