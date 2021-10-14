Российский сервис ЦИАН запланировал листинг на биржах в Нью-Йорке и Москве

Российский сервис поиска недвижимости ЦИАН приготовился выйти на IPO в Нью-Йорке и подал регистрационные документы в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). Также запланирован листинг американских депозитарных акций (ADS) на Московской бирже. Об этом сообщает РБК со ссылкой на материалы компании.

Пока известно, что ценные бумаги компании будут торговаться под тикером CIAN. Параметры размещения, количество акций и ценовой диапазон пока не обозначены.

О планах ЦИАН выйти на биржу стало известно в августе 2021 года. Организаторами размещения выступают Morgan Stanley, Goldman Sachs International, JPMorgan, BofA Securities, «Ренессанс Капитал», «Райффайзенбанк», «Тинькофф» и «ВТБ Капитал».

Кредитором ЦИАН станет Райффайзенбанк: часть привлеченных в ходе IPO средств компания может пустить на погашение обязательств перед ним. По данным Reuters ЦИАН может привлечь около 300 миллионов долларов.

