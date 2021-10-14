Названы главные проблемы хозяев квартир от арендаторов

Российский эксперт по недвижимости назвал главные проблемы от недобросовестных квартирантов, с которым могут столкнуться собственники жилья. Одним из самых неприятных исходов сдачи жилплощади в аренду может стать уголовное разбирательство по преступлениям, совершенным съемщиками, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на риелтора Кирилла Манаенкова.
Не меньшей головной болью для хозяев квартир может стать пересдача жилья квартирантами другим людям. О подобной ситуации арендодатель, как правило, узнает случайно, когда приезжает проверить помещение. «Бывают и случаи, когда арендаторы организовывают наркопритоны. Потом вы проходите свидетелем по уголовному делу, потому что в вашей квартире кого-то "накрыли"», — добавил эксперт.
Другие ненадежные квартиранты заводят бойцовских собак, чтобы отпугивать собственника недвижимости во время требований оплаты по договору найма. «Собака лает, а вы за деньгами пришли. Тут без мошенничества, но неприятно», — подчеркнул риелтор.
Ранее россиянам напомнили о ключевых правилах сдачи жилья в аренду, которые защитят от незапланированных трат и судебных исков. Арендодателям посоветовали максимально подробно описывать условия найма в договоре с квартирантом и не принимать депозит в счет оплаты за квартиру, так как он может послужить единственным аргументом в спорных ситуациях.