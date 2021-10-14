Названы главные проблемы хозяев квартир от арендаторов

Российский эксперт по недвижимости назвал главные проблемы от недобросовестных квартирантов, с которым могут столкнуться собственники жилья. Одним из самых неприятных исходов сдачи жилплощади в аренду может стать уголовное разбирательство по преступлениям, совершенным съемщиками, пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на риелтора Кирилла Манаенкова.

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Не меньшей головной болью для хозяев квартир может стать пересдача жилья квартирантами другим людям. О подобной ситуации арендодатель, как правило, узнает случайно, когда приезжает проверить помещение. «Бывают и случаи, когда арендаторы организовывают наркопритоны. Потом вы проходите свидетелем по уголовному делу, потому что в вашей квартире кого-то "накрыли"», — добавил эксперт.

Другие ненадежные квартиранты заводят бойцовских собак, чтобы отпугивать собственника недвижимости во время требований оплаты по договору найма. «Собака лает, а вы за деньгами пришли. Тут без мошенничества, но неприятно», — подчеркнул риелтор.

Ранее россиянам напомнили о ключевых правилах сдачи жилья в аренду, которые защитят от незапланированных трат и судебных исков. Арендодателям посоветовали максимально подробно описывать условия найма в договоре с квартирантом и не принимать депозит в счет оплаты за квартиру, так как он может послужить единственным аргументом в спорных ситуациях.