В России запустили халяльный биржевой индекс

Московская биржа сообщила о запуске первого в России индекса исламских инвестиций. Презентация халяльного биржевого индекса состоялась на Третьем российском исламском экономическом форуме в Грозном.

Индексы называются «Индекс исламских инвестиций» и «Индекс исламских инвестиций полной доходности». В их состав войдут ценные бумаги эмитентов, соответствующих принципам исламской экономики и законам шариата. Так, в индекс не попадут бумаги компаний, деятельность которых связана с продажей алкоголя и табака, азартными играми, спекуляциями и некоторыми финансовыми услугами.

В индекс включили 15 российских компаний: «Алроса», «Северсталь», «Детский мир», «Норникель», «Лукойл», интернет-холдинг Mail.ru, «Мосэнерго», НЛМК, «Новатэк», онлайн-ретейлер Ozon, «Фосагро», «Татнефть», казанский «Таттелеком», «Юнипро» и «Яндекс». Коэффициент ликвидности бумаги каждой компании составляет не менее 15 процентов, в свободном обращении находится не менее пяти процентов акций, а максимальный вес акции одного эмитента в индексе не превышает 12 процентов. В будущем планируется предлагать халяльные индексы клиентам на Ближнем Востоке.

В начале августа в Докладе о состоянии глобальной исламской экономики говорилось, что мусульмане по всему миру готовы тратить значительные суммы на услуги, соответствующие их религиозным убеждениям. В 2019 году мусульмане израсходовали более двух триллионов долларов на халяльные товары.