Двух девочек отобрали у россиянки после ухода пяти сестер в детдом

В Хабаровском крае силой забрали двух девочек у тети после ухода их пяти сестер в детдом

В Хабаровском крае сотрудники правоохранительных органов и опека силой изъяли двух девочек из семьи тети после ухода их пяти сестер в детский дом. Об этом в четверг, 14 октября, сообщает «Подъем» в своем Telegram-канале.

Инцидент произошел в среду, 13 октября, в городе Бикин. На кадрах, опубликованных в сети, видно, как девочки вырываются и кричат, чтобы их отпустили.

Проблемы в семье начались после смерти матери от рака. Заботу о восьми детях взяла на себя их тетя. Администрация Бикинского муниципального района уточняет, что официально ей было отказано в опекунстве. Дети тем не менее некоторое время жили с ней.

В мае пять сестер ушли в местный детский дом: им не нравилось, как женщина распоряжается их финансами. Telegram-канал Amur Mash писал, что причина была в пенсии по потере кормильца, которую начали получать две средние девочки. Тетя требовала, чтобы на эти деньги они обеспечивали всю семью. Других детей — Сабрину, Милену и Султана — все устраивало, но суд вынес решение об их изъятии.

Когда опека приехала исполнять решение суда и попыталась посадить детей в машину, те «отреагировали неадекватно, набросились на сотрудника отдела опеки, били руками и ногами, выдирали волосы», говорится в официальном комментарии местной администрации. Там полагают, что женщина и ее супруг долго настраивали племянников против сотрудников системы служб профилактики.

Ранее член комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Елена Мизулина представила пакет поправок к Семейному кодексу. Планируется, что с их помощью государство сможет лучше защищать детей. Одно из ключевых предложений по реформе — передача части функций органов опеки полиции. Эксперты считают, что это может привести к негативным последствиям и сделать родителей потенциальными преступниками.