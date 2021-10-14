Олимпийский чемпион из России объяснил отказ от секса перед соревнованиями

Чемпион ОИ по гимнастике Нагорный заявил, что перед турнирами отказывается от секса

Российский гимнаст Никита Нагорный в эфире программы платформы «50 вопросов» Premier рассказал о том, как ограничивает себя в сексе перед соревнованиями.

«Мы воспитанники Советского Союза, а там было максимально востребовано, что ни в коем случае за месяц нельзя. Я придерживаюсь этой истории», — объяснил спортсмен. Он заявил, что за две недели до турниров у него пропадает желание, он худеет и чувствует большую степень ответственности.

На Олимпийских играх в Токио Нагорный завоевал золото в командном многоборье. Кроме того, на его счету бронза в упражнении на перекладине и личном многоборье на этой Олимпиаде. Спортсмен является трехкратным чемпионом мира.

В июле двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина заявила, что мужчинам-паэурлифтерам, тяжелоатлетам и представителям единоборств показано недельное воздержание перед соревнованиями для накопления тестостерона. Также она посоветовала воздержаться от секса девушкам, которым на соревнованиях требуется спортивная злость и агрессия.