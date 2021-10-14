Консул России в Харькове назвал взлом аккаунта ответом на статью Медведева

Исполняющий обязанности генерального консула России в Харькове Игорь Демяненко назвал взлом аккаунта генконсульства в Instagram ответом на статью зампреда Совета Безопасности РФ Дмитрия Медведева об Украине. Об этом сообщает «Газета.Ru».

«По отзывам некоторых местных политологов, которые связываются с консульством, спецслужбы Украины решили таким образом ответить на статью Д.А. Медведева об Украине», — сказано в ответе консула на запрос издания.

Злоумышленники пытались дискредитировать работу дипломатов, чтобы вызвать критику со стороны МИД России, считает Демяненко.

14 октября неизвестные взломали страницу генконсульства в Instagram и опубликовали поздравление с Днем защитников и защитниц Украины. «Пребывая на священной украинской земле, мы осознаем низость политики Российской Федерации. Мы восхищаемся украинскими парнями и девушками, которые защищают каждую пядь своей земли», — говорилось в публикации.

Медведев в своей статье заявил, что Украиной сегодня управляют «невежественные и необязательные люди», которые «постоянно меняют позицию в угоду своим заокеанским хозяевам и политической конъюнктуре». «С вассалами дело иметь бессмысленно. Дела нужно вести с сюзереном», — заявил он.

В офисе Зеленского призвали рассматривать статью «психоаналитически».