Москвичам увеличат минимальную пенсию

Собянин: размер минимальной пенсии в Москве увеличится до 21 с лишним тысяч рублей

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что минимальной пенсия для жителей столицы будет увеличена до «21 с лишним тысяч рублей». Об этом он рассказал в эфире ТВЦ, передает РИА Новости.

По словам главы столицы, средства на это уже были заложены в городской бюджет.

Ранее Собянин увеличил прожиточный минимум для жителей Москвы с 1 января 2022 года. С нового года он составит 18 714 рублей на душу населения. «В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года №134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Москвы постановляет установить величину прожиточного минимума в городе Москве на 2022 год в расчете на душу населения — 18 714 рублей, для трудоспособного населения — 21 371 рубль, для пенсионеров — 14 009 рублей, для детей — 16 174 рубля», — подчеркивается в постановлении правительства столицы.

