Футболист сборной Испании сыграл в финале Лиги наций с переломом стопы

Форвард сборной Испании Ферран Торрес сыграл в финале Лиги наций с Францией с переломом

Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Испании по футболу Ферран Торрес испытывал проблемы со здоровьем в финале Лиги наций с Францией. Об этом сообщает Goal.com.

Игрок получил перелом стопы в полуфинальном матче с Италией (2:1), но не проходил углубленного обследования перед решающей встречей. Во игре с французами Торрес вышел в стартовом составе и провел на поле 84 минуты. В итоге у испанца диагностировали перелом стопы. Он пропустит около шести недель.

Финал Лиги наций УЕФА прошел 10 октября. Победу со счетом 2:1 одержала сборная Франции. Трофей разыгрывался второй раз, в первом турнире титул завоевали португальцы.

Торрес в нынешнем сезоне провел семь матчей во всех турнирах за «Манчестер Сити», в которых забил три мяча. В составе сборной Испании нападающий отметился 12 голами в 21 встрече.