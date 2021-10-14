Мужчина больше часа рылся в грязи голыми руками ради незнакомки и помог ей

Мужчина больше часа рылся в грязи, чтобы помочь незнакомой жительнице английского города Бери, графство Большой Манчестер, вернуть провалившееся в коллектор обручальное кольцо. Об этом сообщает издание The Mirror.

Рейчел Эввелленет и ее мать сидели в кафе возле торгового центра и за чашкой кофе обсуждали обручальные кольца. Украшение выскользнуло из рук англичанки, отскочило от стола и провалилось сквозь решетку в коллектор. Женщина очень расстроилась: она недавно отметила десятую свадебную годовщину, и кольцо было очень дорого ей. Она была уверена, что теперь украшение утеряно навсегда. В слезах англичанка спросила сотрудницу торгового центра, может ли кто-нибудь помочь ей.

Рабочий по имени Кев бросился на помощь незнакомке и провел следующий час в поисках украшения: он голыми руками извлекал из коллектора залежи мусора, грязи и складывал их в мешки и ведра. «Все посетители центра молились за меня и наблюдали за каждым его движением в надежде, что он сможет помочь мне. Затем он полчаса перерывал и перемывал это все. Он был очень добр и терпелив», — написала Эввелленет.

Она отметила, что украшение оказалось в последней горсти грязи. Получив украшение обратно, женщина расплакалась. Она заявила, что больше никогда не снимет кольцо с руки.

Эввелленет была очень благодарна мужчине. Она опубликовала в соцсетях его фотографию и написала: «Этот парень — абсолютный герой. Он — рабочий из торгового центра Mill Gate. Пожалуйста, поделитесь этим постом, чтобы дать ему понять, что он спас мой день и что он прекрасен в своей работе».

Ранее сообщалось, что семья из шотландской деревни Рентон, графство Западный Данбартоншир, случайно выбросила денежные сбережения, которые их 80-летняя родственница хранила в банках из-под соусов. Незнакомые рабочие согласились помочь британцам и два часа искали деньги в мусоре.