В ВОЗ оценили необходимость вакцинации от COVID-19 для въезда в страну

ВОЗ: прививка от коронавируса не должна стать предварительным условием для въезда в страну

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прокомментировала необходимость вакцинации от коронавируса для въезда в страны. По мнению организации, такое условие не является обоснованным, сообщает ТАСС.

В женевской штаб-квартире ВОЗ оценили требования на въезд пассажиров, которые вакцинированы от COVID-19 не признанными в стране назначения препаратами. В организации считают, что прививка от коронавируса не должна стать предварительным условием для того, чтобы въехать в государство.

«Согласно положениям международных медико-санитарных правил, вакцины должны быть одобрены ВОЗ и быть в универсальном наличии, прежде чем их можно было бы рассматривать в качестве предварительного условия для путешествий», — напомнили в пресс-службе ВОЗ.

Поэтому ВОЗ «не поддерживает использование доказательства вакцинации в качестве предварительного условия для международных поездок, учитывая в значительной степени неравную доступность вакцин в богатых странах и государствах с низкими доходами».

В пресс-службе напомнили о заявлении, с которым в августе выступил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он подчеркнул, что предварительное требование о вакцинации приводит к большому хаосу и дискриминации. Гебрейесус добавил, что некоторые государства «даже отказываются применять некоторые вакцины, так как обеспокоены, что их граждан могут не пустить в другие государства».

Ранее ВОЗ заявила о «глобальной катастрофе» из-за неравномерного распределения вакцин. Гебрейесус заявил, что для вакцинации 70 процентов населения, потребуется 11 миллиардов доз препаратов.