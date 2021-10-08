Европейская страна запретила посещать магазины без прививки от COVID-19

Премьер-министр Латвии Кариньш: в магазины смогут ходить только люди с COVID-сертификатами

В Латвии запретили посещать магазины без прививки от COVID-19, такое решение принял совет по кризисному управлению этой европейской страны, сообщил премьер-министр Кришьянис Кариньш. Его слова приводит РИА Новости.

«В магазины смогут ходить только люди с COVID-сертификатами. Исключения составят торговые точки с товарами первой необходимости, то есть продуктовые магазины», — указал политик.

Кариньш призвал население вакцинироваться и по возможности перейти на дистанционный формат работы. Совет также утвердил обязательное ношение масок учениками школ.

Решение будет утверждено правительством Латвии в пятницу, 8 октября. В настоящее время в стране привиты от коронавируса 50 процентов населения.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус оценил нужное число препаратов для вакцинации 70 процентов населения Земли. Он подчеркнул, что диспропорция в распределении вакцин от коронавируса вызывала «глобальную катастрофу», но еще есть возможность исправить ситуацию.

