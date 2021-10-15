Беспилотный катамаран составит карту дна Байкала

В Иркутской области ученые Политехнического университета разработали беспилотный катамаран, с помощью которого можно составить подробную карту донной поверхности озера Байкал. Об этом сообщает «Вести Новосибирск».

Исследования пройдут в южной части озера поблизости Байкальского нейтринного телескопа, установленного на расстоянии 3,5 километра от берега на глубине около 1,3 метра.

Катамаран может работать автономно без подзарядки несколько дней благодаря солнечным батареям. «Так как аппарат беспилотный, мы не подвергаем риску людей, можем выполнять опасные работы, то есть двигаться на мелководье, в труднопроходимых местах», — пояснил инженер ИРНИТУ Дмитрий Ченский.

Ранее в октябре власти Бурятии решили заняться развитием инфраструктуры на территории экопарка «Озера на Снежной», расположенного рядом с Байкалом. Так, планируется развивать туристско-рекреационную деятельность на территории парка и его локаций «Белка», «Стрелка», «Соболиные озера», «Озера Табачные». «На территории экопарка будут организованы места массового отдыха», — заявил заместитель председателя правительства Бурятии Иван Альхеев.