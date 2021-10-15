Инфекционист рассказал о необходимой еде после контакта с заболевшим COVID-19

Инфекционист Малышев: после контакта с больным COVID-19 нужно есть больше овощей и фруктов

После контакта с инфицированным COVID-19 человеку нужно употреблять больше овощей и фруктов в качестве профилактики. О необходимой еде рассказал профессор, доктор медицинских наук, врач-инфекционист Николай Малышев, его цитирует РИА Новости.

«Сейчас осень, большое количество овощей и фруктов. Надо их более активно потреблять», — заявил инфекционист. По его словам, после контакта с заболевшим в день человек должен съедать по 400-500 граммов указанных продуктов.

Малышев также добавил, что в период подъема заболеваемости россиянам нужно меньше «шататься» по городу и соблюдать меры против распространения коронавирусной инфекции.

Ранее диетолог Александр Андреев рассказал, что после перенесенной коронавирусной инфекции важно соблюдать диету, чтобы организм человека смог восстановиться. По его словам, после болезни многие начинают употреблять жирную и острую пищу, чего делать нельзя, поскольку она может ухудшить состояние человека. Кроме того, в течение двух недель после перенесенного COVID-19 не рекомендуется употреблять продукты, которые могут вызвать вздутие.