Польша потребует от Евросоюза проверить «Газпром»

Правительство Польши потребует на ближайшем саммите Европейского союза рассмотреть вопрос о проверке «Газпрома» на злоупотребления монопольной позицией. Об этом сказал в эфире Польского радио министр климата и окружающей среды Михал Куртыка.

«Газпром» ограничивает поставки в Европу, чтобы в ЕС согласились на запуск газопровода «Северный поток-2», полагает он. «К сожалению, в Европе есть наивные люди, считающие, что после таких уступок будет лучше. По нашему мнению, это дорога в никуда», — отметил Куртыка. Он призвал Европу не соглашаться на энергетический шантаж.

При этом замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что «Газпром» полностью выполняет свои контракты по поставке газа перед европейскими покупателями. По его словам, повышенный спрос на газ присутствует не только в Европе, но и в других регионах, в частности, в Китае, и «Газпром» стремится удовлетворить его.

В сентябре около 40 депутатов Европейского парламента направили в Европейскую комиссию письмо с призывом начать расследование против «Газпрома» из-за рекордного роста цен на газ. Политики из Польши и государств Балтии попросили расследовать с точки зрения антимонопольных норм ЕС действия компании.