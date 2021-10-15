Румыния попросила ЕС об экстренной помощи в борьбе с пандемией

Politico: Минздрав Румынии попросил Евросоюз об экстренной помощи в борьбе с коронавирусом

Министерство здравоохранения Румынии попросило Европейский союз (ЕС) об экстренной помощи в борьбе с пандемией коронавируса. Об этом сообщает Politico.

Румынский Минздрав инициировал активизацию механизма гражданской защиты Евросоюза, который предоставляет помощь странам-членам в чрезвычайных ситуациях. По информации издания, Бухарест запросил у объединения необходимое количество медикаментов для лечения 40 тысяч пациентов с COVID-19.

Румыния — вторая страна ЕС с наименьшим числом вакцинированного от коронавируса населения. Так, только 33 процента жителей страны получили хотя бы одну дозу препарата. Еврокомиссар по кризисным ситуациям Янез Ленарчич заявил, что объединение поддержит Румынию и поможет ей в трудный период.

1 октября сообщалось, что в отделении интенсивной терапии больницы для пациентов с COVID-19 в румынском городе Констанца произошел крупный пожар. Жертвами пожара стали девять человек. Из-за быстрого распространения огня некоторым пострадавшим пришлось выпрыгивать из окон нижних этажей больницы.