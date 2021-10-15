Начальник Академии ФСБ России назначен главой Антитеррористического центра СНГ

Начальник Академии Федеральной службы безопасности (ФСБ) России Евгений Сысоев утвержден главой Антитеррористического центра (АТЦ) Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета глав государств СНГ, передает БЕЛТА.

В ходе заседания президент Таджикистана Эмомали Рахмон отметил, что военно-политический кризис в Афганистане является серьезной угрозой безопасности странам СНГ. Также глава государства напомнил про создание единого списка террористических организаций, деятельность которых запрещена на территории стран Содружества.

В начале сентября руководитель Антитеррористического центра (АТЦ) СНГ Андрей Новиков сообщил, что террористическая активность внутри Афганистана может угрожать странам, и призвал усилить бдительность подразделений в данном вопросе. Он отметил, что, помимо радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), в Афганистане действуют другие международные террористические организации.

Сысоев был назначен начальником Академии ФСБ России в 2018 году.