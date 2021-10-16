Полиция сорвала концерт Васи Обломова в Петербурге

Российский рэпер Василий Гончаров, выступающий под псевдонимом Вася Обломов, рассказал о сорванном концерте в Петербурге, об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

Как уточнил исполнитель, его выступление «запретили» посреди концерта из-за ограничений, введенных против коронавируса. До прихода сотрудников правоохранительных органов музыкант успел исполнить три песни. Сколько зрителей пришло на концерт в клуб «Время N», не уточняется. «Только что в Санкт-Петербурге в клуб пришла полиция и остановила мой концерт», — подчеркнул артист.

Выступление перенесли в Aurora Concert Hall. Как отметил рэпер в Stories в своем Insagram-аккаунте, перенос связан с коронавирусом.

Ранее российский поп-певец Филипп Киркоров на год отказался от концертов из-за санитарных ограничений на площадках для выступлений.