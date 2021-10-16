Представитель НАСА раскрыл подробности инцидента на МКС

Международная космическая станция (МКС) потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей корабля «Союз МС-18» («Ю. А. Гагарин») на 30 минут, инцидент не представлял угрозы для экипажа. Об этом сообщил представитель НАСА, его слова передает ТАСС.

Из заявления представителя американского космического ведомства следует, что в 05:02 по времени Восточного побережья США (12:02 по Москве) «управляющие полетом с российской стороны провели запланированное тестовое включение двигателей корабля "Союз МС-18"». После закрытия тестового окна работа двигателей неожиданно продолжилась, что привело к потере контроля над ориентацией МКС.

30 минут столько времени потребовалось на восстановление контроля над ориентацией МКС

«Нам пришло аварийное сообщение»

О том, что станция потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей «Союза», на котором режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд планируют вернуться на Землю, стало известно 15 октября.

«Нам пришло аварийное сообщение от коллег [из НАСА] — потеря ориентации», — сообщил Центру управления полетами (ЦУП) космонавт Антон Шкаплеров. В ответ на это в ЦУПе заявили, что проводили тест системы управления движением (СУД) космического корабля «Союз МС-18».

В Хьюстонском Центре управления полетами астронавтам пояснили, что причина инцидента была связана с некорректной наземной процедурой.

Москва ищет проблему, которая связана с некорректной процедурой на Земле, не с технической проблемой. Они продолжают подготовку к расстыковке «Союза» по плану специалист Центра управления полетами в Хьюстоне о причине потери ориентации МКС

Ответ Роскосмоса

В ракетно-космической корпорации «Энергия» («Роскосмос») сообщили, что международная космическая станция восстановила ориентацию в пространстве.

При тестировании двигателей корабля «Союз МС-18» произошло влияние работы двигателей на ориентацию станции. В результате произошло временное изменение ориентации МКС Роскосмос о причине потери ориентации МКС

Из сообщения также следует, что работа станции была налажена в короткие сроки специалистами Главной оперативной группы управления российского сегмента МКС. «Станции и экипажу ничего не угрожает», — заверили в «Энергии».

Съемки продолжаются

Материалы по теме Запас прочности. Apple выпустила iPad с процессором от компьютера. Зачем ему такая мощность? На пороге перемен. Как технологии будущего изменят мир и жизнь людей?

Известно, что работа «киноэкипажа» над съемками художественного фильма «Вызов» в американском модуле МКС продолжится несмотря на временную потерю ориентации. По словам членов экипажа, инцидент не помешает съемкам ленты.

Отмечается, что по договоренностям между «Роскосмосом» и НАСА часть съемок картины проходит в обзорном модуле Cupola американского сегмента МКС.

Ранее в «Роскосмосе» сообщали, что режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд уже отсняли большую часть материалов грядущего фильма. Экипаж корабля также продолжает активную подготовку к предстоящей на 17 октября 2021 года посадке.

Первый в мире «киноэкипаж»

5 октября Шипенко и Пересильд отправились на МКС для съемок первого в истории кинематографа художественного фильма, снятого в космосе. Лента получила рабочее название «Вызов». В центре сюжета космической драмы — врач (Пересильд), в силу обстоятельств вынужденная за месяц подготовиться к космическому полету, чтобы отправиться на Международную космическую станцию ради спасения космонавта.

Материалы по теме «Буран» раздора. Как советский космический корабль соревновался с США, а затем рассорил Россию и Казахстан? Как «Звездные войны» изменили мировой кинематограф Первый фильм культовой эпопеи Джорджа Лукаса вышел на экраны 37 лет назад

Первый в мире «киноэкипаж» возглавил космонавт Антон Шкаплеров. Отмечается, что он стал первым в истории командиром «Союза», пилотируемого к МКС в одиночку без помощи профессионального бортинженера. Шкаплеров также сыграет в «Вызове». 38-летний Шипенко, выступающий режиссером, оператором и одним из сценаристов фильма, известен по таким картинам, как «Текст», «Салют-7» и «Холоп». 37-летняя Пересильд — заслуженная артистка России, сыгравшая в картинах «Невеста», «Битва за Севастополь» и «Петровы в гриппе».

Члены съемочной группы прошли ускоренную подготовку для полета в космос. Она проходила в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина в Звездном городке Московской области.