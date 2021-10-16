Представитель НАСА раскрыл подробности инцидента на МКС

Международная космическая станция (МКС) потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей корабля «Союз МС-18» («Ю. А. Гагарин») на 30 минут, инцидент не представлял угрозы для экипажа. Об этом сообщил представитель НАСА, его слова передает ТАСС.
Из заявления представителя американского космического ведомства следует, что в 05:02 по времени Восточного побережья США (12:02 по Москве) «управляющие полетом с российской стороны провели запланированное тестовое включение двигателей корабля "Союз МС-18"». После закрытия тестового окна работа двигателей неожиданно продолжилась, что привело к потере контроля над ориентацией МКС.
«Нам пришло аварийное сообщение»
О том, что станция потеряла ориентацию в пространстве при тестировании двигателей «Союза», на котором режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд планируют вернуться на Землю, стало известно 15 октября.
«Нам пришло аварийное сообщение от коллег [из НАСА] — потеря ориентации», — сообщил Центру управления полетами (ЦУП) космонавт Антон Шкаплеров. В ответ на это в ЦУПе заявили, что проводили тест системы управления движением (СУД) космического корабля «Союз МС-18».
В Хьюстонском Центре управления полетами астронавтам пояснили, что причина инцидента была связана с некорректной наземной процедурой.
Ответ Роскосмоса
В ракетно-космической корпорации «Энергия» («Роскосмос») сообщили, что международная космическая станция восстановила ориентацию в пространстве.
Из сообщения также следует, что работа станции была налажена в короткие сроки специалистами Главной оперативной группы управления российского сегмента МКС. «Станции и экипажу ничего не угрожает», — заверили в «Энергии».
Съемки продолжаются
Известно, что работа «киноэкипажа» над съемками художественного фильма «Вызов» в американском модуле МКС продолжится несмотря на временную потерю ориентации. По словам членов экипажа, инцидент не помешает съемкам ленты.
Отмечается, что по договоренностям между «Роскосмосом» и НАСА часть съемок картины проходит в обзорном модуле Cupola американского сегмента МКС.
Ранее в «Роскосмосе» сообщали, что режиссер Клим Шипенко и актриса Юлия Пересильд уже отсняли большую часть материалов грядущего фильма. Экипаж корабля также продолжает активную подготовку к предстоящей на 17 октября 2021 года посадке.
Первый в мире «киноэкипаж»
5 октября Шипенко и Пересильд отправились на МКС для съемок первого в истории кинематографа художественного фильма, снятого в космосе. Лента получила рабочее название «Вызов». В центре сюжета космической драмы — врач (Пересильд), в силу обстоятельств вынужденная за месяц подготовиться к космическому полету, чтобы отправиться на Международную космическую станцию ради спасения космонавта.
Первый в мире «киноэкипаж» возглавил космонавт Антон Шкаплеров. Отмечается, что он стал первым в истории командиром «Союза», пилотируемого к МКС в одиночку без помощи профессионального бортинженера. Шкаплеров также сыграет в «Вызове». 38-летний Шипенко, выступающий режиссером, оператором и одним из сценаристов фильма, известен по таким картинам, как «Текст», «Салют-7» и «Холоп». 37-летняя Пересильд — заслуженная артистка России, сыгравшая в картинах «Невеста», «Битва за Севастополь» и «Петровы в гриппе».
Члены съемочной группы прошли ускоренную подготовку для полета в космос. Она проходила в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина в Звездном городке Московской области.