В Польше захотели ввести новые санкции против России из-за «агрессивных шагов»

В Польше предложили ЕС ввести санкции против России из-за «агрессивных шагов» против ЕС

В Польском институте международных отношений (PISM) захотели ввести новые финансовые санкции против России из-за якобы «агрессивных шагов» Москвы, направленных против соседних стран и государств-членов Евросоюза (ЕС). Об этом говорится в бюллетене правительственного центра, с текстом которого ознакомился RT.

Как отметили в PISM, наиболее жесткими ограничениями могли бы стать финансовые санкции ЕС, связанные с банковской и энергетической областями.

«В свете агрессивных шагов России, направленных как против стран Европейского союза, так и на соседних с ними территориях ЕС должен разработать варианты действий в случае дальнейших враждебных действий российских властей», — говорится в тексте.

В документе также подчеркивается, что санкции могли ослабить позиции российских государственных компаний в нефтегазовом секторе.

В апреле российский посол в Варшаве Сергей Андреев заявил, что отношения России и Польши — худшие со времен Второй мировой войны. Дипломат отметил, что польская сторона целенаправленно ведет дело к свертыванию и разрушению отношений, связей, сотрудничества почти во всех областях.