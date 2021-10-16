Российская семиклассница спасла тонущего в пруду ребенка

Семиклассница из подмосковного Ногинска спасла пятилетнего мальчика, который сорвался в пруд. Об этом сообщает издание «Подмосковье сегодня».

По информации издания, мальчик гулял без родителей в парке «Волхонка». Тогда тринадцатилетняя Алена Большакова обратила на него внимание и поинтересовалась, где его родители. Мальчик ответил, что у него нет ни родителей, ни дома, и он гуляет один. В какой-то момент он рванул к пруду и, не удержав равновесие, рухнул с подмостков в воду.

Школьница среагировала так быстро, что малыш не успел потерять сознание. Когда ребенок откашлялся, девочка вместе с друзьями отвела его в ближайший магазин, охранник которого вызвал полицию. Как выяснилось, ребенок воспользовался тем, что его мать отвлеклась, и отправился гулять по парку один.

Известно, что Алена Большакова занимается в центре допризывной подготовки молодежи («Дом Юнармии») и является одной из лучших учениц центра, отмечает издание.

Ранее 14-летний Логан Фолджер ценой собственной жизни спас друга, тонущего в Честерфилдском канале в английском шахтерском городке Стейвли, графство Дербишир. Фолджер купался с двумя друзьями в канале, когда один из них начал тонуть. Подросток попытался помочь ему, но сам пошел под воду. На место прибыли сотрудники скорой помощи и пожарной службы Дербиршира, вытащили его из воды и доставили в больницу.