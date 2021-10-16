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Увлечение Трампа гольфом навредило природе

Business Insider: экс-президент Трамп навредил песчаным дюнам в Шотландии полем для гольфа
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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Фото: Joshua Roberts / Reuters

Спутниковые изображения помогли оценить масштаб ущерба, который был причинен природе на северо-востоке Шотландии, где бывший президент США Дональд Трамп построил поле для гольфа, пишет Business Insider.

Поле для гольфа открыли в шотландском Абердиншире в 2012 году. Американский экс-президент приобрел прибрежный участок в этом округе еще в 2006 году, чтобы создать «лучшее в мире поле для гольфа». Планы политика раскритиковали защитники природы, но в 2008 году правительство Шотландии поддержало идеи Трампа и отметило их экономические выгоды.

Сам Трамп обещал, что его увлечение гольфом не навредит природе и состояние песчаных дюн в Шотландии только улучшится. Однако «часть чрезвычайно чувствительной экосистемы», на которой возвели объект Trump International Golf Links, оказалась разрушена в значительной степени.

Издание опубликовало спутниковые снимки компании Maxar, сделанные с разницей в более чем десять лет. На кадрах, датированных 2010 годом, дюны запечатлены в нетронутом виде, в то время как в апреле 2021 года на фотографиях уже видна «разрушенная экосистема песчаных дюн».

Ранее стало известно, что Трамп затормозил борьбу с загрязнением окружающей среды в США. Сотни ученых и политических аналитиков покинули правительство США во время его президентства, поскольку обвинили главу государства в пренебрежительном отношении к проблемам окружающей среды.

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