В Москве умер бывший сенатор от Астраханской области

В Москве на 76-году жизни умер Геннадий Горбунов, в течение 15 лет представлявший в Совете Федерации Астраханскую область. Об этом сообщает ТАСС.

Он занимал пост в парламенте с 2001 по 2016 год. Как отметила председатель верхней палаты парламента Валентина Матвиенко, за этой время он внес существенный вклад в социально-экономическое развитие региона, создание благоприятного инвестиционного климата в регионе и укрепление аграрно-промышленного сектора.

Ранее, 12 августа, сообщалось о смерти на протяжении 15 лет руководившего Красноярском политика. Петр Пимашков возглавил город в 1996 году. В 2000-м был избран мэром во второй раз, в марте 2004 года — в третий, еще через четыре года — в четвертый. В декабре 2011-го стал депутатом Госдумы от партии «Единая Россия», в сентябре 2016 года был переизбран в нижнюю палату парламента страны. Он умер на 74-м году жизни.

