Россияне впервые отметят День отца 17 октября, в воскресенье. Праздник был установлен указом президента страны Владимира Путина от 4 октября 2021 года, сообщает ТАСС.

В документе отмечается, что праздник, учрежденный в начале октября, направлен на укрепление института семьи. Кроме того, он должен повысить значимость отцовства в воспитании детей. С текущего момента День отца станут отмечать каждый год в третье воскресенье октября.

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Согласно данным последней переписи населения, в России насчитывалось более 17,3 миллионов семей с детьми, среди которых 11,6 миллиона составили супружеские пары с детьми, 5 миллионов — одинокие матери с детьми, 648 тысяч — одинокие отцы с детьми. При этом 11,6 миллиона семей воспитывали одного ребенка, 4,6 миллиона — двух детей, 775 тысячи — трех детей и 229,8 тысячи — четырех и более детей.

С предложением учредить в России День отца выступило Министерство труда и социальной защиты. В ведомстве объяснили, что пояснительной записке к документу говорится, что введение нового праздника обусловлено статьей 72 в поправках к Конституции о защите семьи, материнства, отцовства и детства. В проекте документа о празднике подчеркнули, что на тот момент День отца отмечался более чем в 15 российских регионах.