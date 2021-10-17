В Бразилии обнаружили груз c затонувшего нацистского судна

На побережье Бразилии выбросило тюки с оловом и резиной с затонувшего нацистского корабля

На побережье Бразилии обнаружили тюки с затонувшего в 1944 году нацистского корабля MV Weserland. Об этом сообщает Journal da Chapada.

Судя по иероглифам на ящиках, груз принадлежал армии Японии. По данным издания, в тюках были резина и олово.

Отмечается, что это не первая подобная находка. Ранее на берег выбрасывало уже более 350 таких ящиков.

Ранее сообщалось, что во французском городе Кемпер семья заработала более миллиона евро (84 миллиона рублей) на кладе с золотыми монетами, который нашли в их доме. Во время ремонта рабочие обнаружили в стене металлический ящик, в котором лежали 239 монет, отчеканенных до Великой французской революции (1789 год).