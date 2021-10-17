На Украине назвали подающую надежду стране мечту «Газпрома»

Экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев назвал в эфире телеканала «Украина 24» мечту «Газпрома», которая дает надежду Украине. По его словам, это декарбонизация Европы, которая способна спасти газотранспортную систему страны, передает РИА Новости.

Бывший парламентарий пояснил, что мощность украинской ГТС составляет 145 миллиардов кубометров газа, в то время как газопроводы, построенные в обход за последние 20 лет, ежегодно перекачивают 180 кубических метров. Он отметил, что это то количество, которое Европейский союз потребляет каждый год.

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«Я не знаю, у кого там страшный сон — декарбонизация, но на самом деле это мечта "Газпрома" и надежда Украины. Это означает, что Европа будет отказываться от угля и потреблять газ, и тогда у нашей газотранспортной системы возможно появится будущее», — подчеркнул Мураев.

Он добавил, что в нынешнем отопительном сезоне Украине не хватает четырех миллиардов кубометров газа, и деньги на них в бюджете не заложены. Экс-депутат заключил, что в стране катастрофическая ситуация с энергоресурсами, и альтернативы российскому газу у Киева нет.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин предрек Украине неизбежную капитуляцию перед Россией. По его словам, если Киев откажется от конструктивного подхода в переговорах с Москвой, то он может обречь себя на холодную зиму. Парламентарий отметил тяжелую ситуацию с энергоносителями в стране, из-за которой жители могут столкнуться с проблемами с отоплением.

