Инспектору ГИБДД выстрелили в голову на охоте в Ленинградской области

В Ленинградской области инспектора ГИБДД ранили в голову во время охоты. Полицейского госпитализировали. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник.

По его словам, инспектор был в отпуске и вместе с приятелем отправился охотиться на гусей. В момент очередного выстрела товарища, сотрудник ГИБДД, все это время сидевший на стуле, встал, из-за чего пуля попала ему в голову. Пострадавшего доставили в больницу в тяжелом состоянии.

Как уточнил собеседник телеканала, охотники были трезвы. По факту несчастного случая проводится проверка.

Ранее в Челябинской области председателя районного суда тяжело ранили во время охоты. Группа из сотрудников правоохранительных органов и судебной системы закрывала сезон охоты на уток. По предварительным данным, один из судей перезаряжал ружье и случайно подстрелил коллегу.

Как уточнил источник, мужчины были в состоянии алкогольного опьянения.