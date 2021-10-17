Названы определяемые по запаху болезни

Врач-патологоанатом, клинический фармаколог Александр Эдигер рассказал «Вечерней Москве» о том, что от некоторых больных могут исходить запахи их заболеваний, которые сложно почувствовать обычному человеку.

Среди людей, которые могут источать особые запахи, он назвал пациентов с болезнями печени, а также с гангреной легкого, когда к тяжелой пневмонии присоединяется флора типа синегнойной палочки.

«Также запах есть, если тяжелый запущенный сахарный диабет: когда ситуация с тяжелым так называемым кетозом — запах кетозовых тел. Это перепутать ни с чем нельзя. Но таких больных в цивилизованных ситуациях просто нет. Запах, в принципе, это потрясающий критерий. В недавние времена это был для нас один из самых важных инструментов диагноза», — заявил врач. Он отметил, что раньше классическая российская терапевтическая школа обучала медработников базовым элементам запахов. Пользуясь данными знаниями и умениями, доктора могли обнаружить ряд диагнозов у своих пациентов по такому показателю и определить наличие того или иного недуга.

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