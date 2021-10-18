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Великобритания заставит бизнес спасать планету

Британия обяжет бизнес публиковать планы по достижению углеродной нейтральности к 2050-му
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Фото: Jochen Tack / Globallookpress.com

Великобритания может стать первой в мире страной, которая заставит частные компании предоставлять детальный план по достижению к 2050 году углеродной нейтральности, передает Bloomberg. Власти страны разработали план по спасению планеты Greening Finance, который может быть представлен уже на этой неделе.

Согласно проекту документа, правительство к 2022 году завершит обсуждение этого вопроса с бизнесом. Первым шагом станет предписание для «определенных компаний» опубликовать планы перехода к 2050 году к нулевому углеродному следу. В противном случае им необходимо «предоставить объяснение», почему к назначенному сроку нулевые показатели не могут быть достигнуты. Затем в течение двух-трех лет разработанные правила будут закреплены в нормативных актах. Сначала законодательное регулирование затронет крупный бизнес, а с другими компаниями будут проводиться консультации. Авторы документы призвали заняться разработкой программы перехода уже сейчас.

Хотя все большее число фирм и финансовых учреждений берут на себя обязательство добиться нулевых выбросов парниковых газов, лишь немногие подробно описали шаги по достижению этой цели. Законодательное принуждение компаний к предоставлению подробной информации сможет стать ориентиром для инвесторов и поможет привлечь средства в более экологичные отрасли.

Ранее в октябре группа британских компаний и инвесторов призвала к обязательной публикации планов по достижению к 2025 году нулевого потребления энергии. Предложение прозвучало накануне климатического саммита ООН, который пройдет в Глазго с 31 октября по 12 ноября. Великобритания как организатор встречи продвигает инициативы по сокращению глобальных выбросов и инвестированию в зеленые проекты.

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