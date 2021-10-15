Страны мира объединились ради сохранения живой природы

В Китае завершился COP15 — саммит ООН по сохранению биологического разнообразия. По итогам конференции страны приняли декларацию и создали фонд поддержки биоразнообразия, средства из которого помогут сохранить вымирающие виды животных и растений, сообщает South China Morning Post.

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В городе Куньмин провинции Юньнань представители 195 стран (членов ООН) заявили о намерении к 2030 году объединиться и остановить процессы исчезновения биологических видов на планете. С этой целью Китай, как организатор конференции, пожертвовал на всемирное сохранение биоразнообразия 230 миллионов долларов в созданный на саммите фонд. Япония выделила 17 миллионов для защиты растений и животных в развивающихся странах, Евросоюз пообещал удвоить финансирование поддержки природного разнообразия в наиболее уязвимых регионах планеты.

Второй этап конференции состоится в Куньмине в апреле 2022 года. Министр окружающей среды Китая Хуан Руньцю и исполнительный секретарь Конвенции ООН о биологическом разнообразии Элизабет Марума Мрема уже выразили надежду на продолжение плодотворного сотрудничества и оптимистичный результат.

COP15 стал первым из двух ключевых совещаний ООН по окружающей среде. Вторая конференция — саммит по климату COP26 — состоится в начале ноября в Глазго, в Великобритании. На ней обсудят шаги по сдерживанию глобального потепления и достижению углеродной нейтральности производства, в том числе те, которые уже предпринимают страны с развитой промышленностью.