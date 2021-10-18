Угроза взрыва возникла из-за столкновения легковушки с газовозом в Сочи

На федеральной трассе в Сочи легковое авто столкнулось с газовозом, есть угроза взрыва

На федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи легковой автомобиль столкнулся с газовозом, из-за чего возникла угроза взрыва. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФГБУ Упрдор «Черноморье».

Отмечается, что в настоящее время движение в обоих направлениях дороги остановлено. Как уточнили в пресс-службе, авария произошла в районе санатория «Белые ночи» близ микрорайона Лоо в Лазаревском районе Сочи. Автомобиль занесло при входе в поворот, он врезался в газовоз, из-за столкновения разгерметизировалась цистерна.

К работе на месте происшествия привлечены специальные службы.

9 октября в подмосковном Сергиевом Посаде произошла авария, в результате которой три человека погибли и еще трое пострадали. Около 22:30 на 7-м километре автодороги Сергиев Посад — Рыбинск — Череповец — Константиново столкнулись легковые автомобили Renault и ВАЗ. В результате ДТП погибли водитель отечественного авто и двое его несовершеннолетних пассажиров. Еще двое получили травмы. Водитель Renault также пострадал.