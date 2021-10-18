Опубликована расшифровка переговоров пилотов самолета L-410 перед крушением

Telegram-канал «112» опубликовал расшифровку переговоров диспетчера с пилотами легкомоторного самолета L-410, потерпевшего крушение в Татарстане.

Согласно имеющимся данным, за несколько мгновений до авиакатастрофы пилоты сообщили диспетчеру об отказе двигателя и уведомили о заходе на посадку. После этого экипаж сообщил о дыме. Отмечается, что связь с бортом пропала через минуту после взлета.

Ранее в сети появилось видео с моментом крушения самолета L-410 в Татарстане. На кадрах видно, что воздушное судно стремительно снижается, а за несколько секунд до соприкосновения с землей переворачивается. После падения самолет не загорелся.

О том, что легкомоторный самолет L-410 с 20 парашютистами и двумя членами экипажа на борту исчез с радаров, стало известно в воскресенье, 10 октября. В результате крушения погибли 16 человек. Среди них — командир воздушного судна Михаил Беляев и пилот Александр Зыков. Позже сообщалось, что шестерых пострадавших удалось спасти, они госпитализированы.