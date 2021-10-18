Путин поручил создать систему мониторинга состояния многолетней мерзлоты

Президент России Владимир Путин поручил проработать создание государственной системы мониторинга состояния многолетней мерзлоты, предусмотрев средства в бюджете. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Уточняется, что такое поручение российский лидер дал по результатам пленарного заседания Восточного экономического форума. Кроме того, глава государства поручил наделить Федеральную службу по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды необходимыми полномочиями.

Вместе с тем Путин распорядился предусмотреть средства на разработку и функционирование государственной системы при подготовке законопроекта о федеральном бюджете на 2023 год, а также на плановый период 2024 и 2025 годов.

Также по итогам пленарного заседания Восточного экономического форума российский лидер поручил правительству рассмотреть вопрос о предоставлении семьям на Дальнем Востоке социальной выплаты в размере одного миллиона рублей на третьего и последующего ребенка.