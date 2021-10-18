В Монголии предложили мировым лидерам искать общий язык через «сто граммчиков»

Чтобы избежать мировой войны, лидерам стран стоит искать общий язык через «сто граммчиков». С таким предложением выступил монгольский депутат, глава делегации страны в Парламентской ассамблее ОБСЕ Дамдин Цогтбаатар, передает РИА Новости.

Политик обеспокоен, что маленькие страны могут не дождаться, когда большие державы найдут общий язык. «Мы, будучи ни при чем, не хотим, чтобы наша страна исчезла», — заявил политик в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай».

Цогтбаатар посоветовал главам государств запереться в бункере с алкоголем. «Возьмите граненый стакан, сто граммчиков возьмите, закройтесь в каком-то бункере, не выходите, пока не найдете общий язык. После двух бутылок, я уверен, они выйдут друзьями. В сегодняшнем мире добра всем хватит», — заключил депутат.

В апреле журналистка Мери Дейевски назвала способ помирить Россию и Евросоюз. По ее мнению, Брюссель и Москву может примирить соглашение о поставках российской вакцины против коронавируса «Спутник V». Журналистка отмечает, что поставки препарата могут сблизить Россию с ЕС, как того хотели Германия и Франция, но против этого возражают Польша и страны Балтики.