Выигравшую в конкурсе красоты российскую полицейскую поймали с наркотиками

СКР возбудил уголовное дело против инспектора МВД Новосибирска, у которой нашли мефедрон

В Новосибирске возбудили уголовное дело после того, как у местной сотрудницы полиции нашли наркотики. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, с 14 по 15 октября 29-летняя инспектор подразделения МВД незаконно приобрела и хранила без цели сбыта 2,9 грамма мефедрона, что является крупным размером. Девушку задержали с наркотиком днем 15 октября. Мефедрон у служащей информационного центра МВД нашли при личном досмотре, уточняет «Коммерсантъ».

Задержанная участвовала в конкурсе красоты Miss Fashion 2021 и даже выиграла гран-при зрительских симпатий, сообщает KP.ru. Она служит в правоохранительных органах с 2016 года. В конкурсе красоты блондинка участвовала, чтобы отвлечься от трудовых будней.

16 октября ей предъявили обвинение, суд отправил ее под домашний арест. Следователь назначил судебные экспертизы. В ходе расследования предстоит установить источник приобретения наркотика. В ГУ МВД по региону заявили, что сотрудницу уволят из правоохранительных органов, если ее вина подтвердится.