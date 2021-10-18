Дочь Спартака Мишулина рассказала о наследстве отца

Дочь народного артиста России Спартака Мишулина Карина рассказала, какую недвижимость получила в наследство после смерти отца. Вместе с семьей она живет на средства, которые получает от сдачи квартир в аренду. Актриса поделилась подробностями в программе «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

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Мишулина вместе с матерью, супругом и детьми проживает в бывшем загородном доме отца в подмосковном микрорайоне Салтыковка. В распоряжении семьи оказался трехэтажный дом на участке в 25 соток. Муж актрисы мечтает приобрести недвижимость на Новорижском шоссе, однако она не готова к переезду. «Я часто думала, что, если бы, допустим, появилась возможность куда-то переехать, я бы не смогла этого сделать. Я консерватор по натуре, для меня родной дом — это место силы», — поделилась Мишулина.

Актриса также владеет двумя квартирами около станции метро «Маяковская» и сдает объекты в аренду. При жизни артист объединил их в одну квартиру площадью 105 квадратных метров, однако Мишулина вновь разъединила их. Однокомнатную квартиру она сдает за 55 тысяч рублей в месяц, а двухкомнатную — за 65 тысяч рублей. Коммунальные услуги собственники оплачивают сами.

В июле 2021 года стало известно о наследстве российского актера и режиссера Владимира Меньшова. Он владел квартирой в центре Москвы и загородным домом в Дмитровском районе недалеко от села Игнатово. Подобный коттедж оценили в 30-40 миллионов рублей.

