Европейская промышленность столкнулась с угрозой

На фоне энергетического кризиса в Европе представители промышленности перекладывают рост расходов на потребителей, но у такой стратегии есть определенные риски. Продажи компаний сталкиваются с угрозой серьезного спада: неясно, как долго покупатели будут готовы мириться с ростом цен, пишет Bloomberg.

«Самый большой риск, который нам предстоит, — обрушение спроса, учитывая, что волна инфляции доходит до конечного потребителя», — объясняют аналитики Societe Generale SA. Цены на электричество и газ в октябре демонстрируют серьезную волатильность, и с приближением зимы ситуация может усугубиться. В результате возникают препятствия для экономического восстановления, вызванные возросшими расходами бизнеса и счетами за электричество, что создает риск рекордной за много лет инфляции.

Последствия энергетического кризиса будут ясны только в конце третьего квартала, но некоторые компании уже оказались в стесненных обстоятельствах. Так, к примеру, норвежская компания Yara International, работающая в сфере химической промышленности, сократила производство аммиака в Европе примерно на 40 процентов из-за роста цен на газ, и некоторые клиенты уже сокращают количество заказов. BASF, крупнейший представитель химпрома в Европе, также сократил производство в конце сентября. Французская Saint-Gobain, производящая строительные материалы, ожидает, что энергетический кризис приведет к увеличению расходов на 1,1 миллиарда евро во втором полугодии. Шведский производитель бумаги Klippans Bruk сократит персонал почти на треть и снизит объемы производства.

Цены на газ в Европе резко росли с начала осени, в начале октября они приблизились к отметке в 2000 долларов за тысячу кубометров. Однако затем стоимость стала снижаться, 18 октября фьючерсы на газ по индексу хаба TTF упали ниже 1000 долларов за тысячу кубометров. Журналист Forbes Ариэль Коэн связал энергетический кризис в регионе с «высокомерием» Европы в области зеленой политики. Вице-премьер России Александр Новак отмечал, что разрешению ситуации может помочь ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2». 18 октября первая нитка газопровода была заполнена техническим газом, пусконаладочные работы на второй продолжаются.