Резиновые сапоги вновь станут трендом

Эксперты предрекли обуви из резины популярность в новом сезоне. Соответствующий материал публикует The Guardian.

По словам руководителя отдела женской одежды лондонского бренда Matches Fashion Кэсси Смарт (Cassie Smart), осенью 2021 года спрос на резиновые сапоги компании вырос на 130 процентов. «Покупатели вновь начали проводить больше времени на открытом воздухе и в связи с этим стали инвестировать не только в стильную, но и в многофункциональную одежду», — объяснила она.

Кроме того, на грядущую тенденцию обратили внимание люксовые бренды и также начали пополнять ассортимент обувью из резины. Так, французский дом моды Balenciaga в коллаборации с американской компанией Crocs создали трендовые сапоги Crociaga стоимостью 495 фунтов стерлингов (48 тысяч рублей). Помимо этого, резиновая обувь появилась у таких брендов, как Bottega Veneta, Ganni и Jimmy Choo.

Автор книги «Психология моды» Кэролин Мэйр (Carolyn Mair) подчеркнула, что в современном мире резиновые сапоги приветствуются не только как атрибут для выезда на природу, но и как предмет вечернего гардероба, который можно сочетать с блестящими платьями. «Психологически резиновые сапоги позволяют нам чувствовать свободу и делать то, что нам нравится. Они напоминают нам о беззаботном детстве, когда мы могли себе позволить прыгать по лужам», — поделилась эксперт.

В октябре 2020 года популярные модели и блогерши стали массово носить резиновые сапоги, которые в сети прозвали рыбацкими, и запустили новый модный тренд. Чаще всего описанный предмет одежды сочетают с деловыми костюмами, платьями, юбками и свитерами. В то же время некоторые пользовательницы любят носить ботинки с удлиненными рубашками и оверсайз-пиджаками.

