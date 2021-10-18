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Блогерша раскрыла оптимальную частоту замены постельного белья

Блогерша Бекки призвала менять постельное белье один раз в неделю из-за скопления пота
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Кадр: @clean_withbecky

Женщина раскрыла оптимальную частоту замены постельного белья и вызвала недоумение в сети. На опубликованный в TikTok ролик обратили внимание журналисты The Sun.

На размещенных кадрах блогерша Бекки (Becky) призвала менять белье как минимум один раз в неделю. По ее словам, за это время в волокнах ткани скапливается большое количество омертвевших клеток кожи и остатков пота. Кроме того, регулярно стоит менять белье тем людям, которые страдают от аллергии, любят спать голыми и позволяют домашним животным лежать на кровати.

Ролик стал вирусным и набрал 195,5 тысячи просмотров и 10,5 тысячи лайков. Пользователей сети удивила рекомендация Бекки. «Я меняю свое белье один или два раза в месяц», «У меня сносит крышу, когда я узнаю, что кто-то меняет простыни чаще одного раза в две недели», «Я в шоке, что у кого-то есть время на это», «Может мы теперь каждый день будем менять белье?» — недоумевали они.

Микробиолог Нью-Йоркского университета Филип Тьерно (Philip Tierno) подтвердил слова блогерши и заверил, что постельное белье стоит менять не реже одного раза в неделю. Эксперт подчеркнул, что за семь дней кровать «превращается в рассадник микробов и становится ботаническим парком для бактерий и грибков».

В сентябре жительница Австралии показала простой способ погладить постельное белье без утюга. Каролина Макколи (Carolina McCauley) рассказала, что придумала специальный раствор, который помогает ей быстро и эффективно разгладить любые вещи. В его состав входят два стакана воды, а также четверть стакана медицинского спирта и кондиционера для белья.

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