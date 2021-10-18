У Tesla появился новый конкурент

У компании Tesla, производящей электрокары, появился новый конкурент. Тайваньский техногигант Foxconn (официальное название — Hon Hai Precision Industry Co.) намерен перейти на производство электромобилей. Совместно с автомобилестроительной корпорацией Yulon компания представила три прототипа электрокаров — внедорожник, седан и автобус, сообщает Reuters.

Внедорожник поступит в продажу в 2023 году, автобусы поступят на внутренний рынок уже в 2022-м. Седаны планируют отправлять на экспорт, но сроки пока не определены. Заместитель председателя Foxtron Цо Чи-сен заявил, что за пять лет производство электромобилей обойдется Foxconn в триллион тайваньских долларов (35,7 миллиарда долларов). Вместе с тем компания поставила цель к 2025-2027 году обеспечивать десять процентов электромобилей в мире необходимыми в производстве комплектующими, а также услугами.

Для реализации своих целей в октябре Foxconn купила завод по производству электромобилей у американского стартапа Lordstown Motors. В августе компания купила завод по производству чипов в Тайване, поскольку они понадобятся для создания электрокаров.

Ожидается, что к 2040 году на электромобили будет приходиться как минимум две трети всех продаж на мировом авторынке. Аналитики международной аудиторско-консалтинговой компании Ernst&Young считают, что к 2033 году продажи электромобилей превысят продажи машин с двигателем внутреннего сгорания. Последних, по прогнозам, к 2045 году на рынке будет менее одного процента. Среди причин растущей популярности электротранспорта — постоянное повышение мощности аккумуляторов, снижение цен, развитие инфраструктуры, а также поощрение государством использования экологичного транспорта.