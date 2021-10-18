Украина заявила о милитаризации детей в Крыму

Прокуратура Украины: детей в Крыму с младших классов воспитывают с военным уклоном

Руководитель прокуратуры Крыма и Севастополя, входящей в структуру Генпрокуратуры Украины, Игорь Поночовный заявил, что детей в Крыму с младших классов воспитывают с военным уклоном. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

«Кроме незаконных призывных кампаний, в этом кейсе мы рассматриваем такое направление, как милитаризация детей. Это, на мой взгляд, не менее важный кейс, поскольку воспитание детей в Крыму с младших классов осуществляется с военным уклоном», — сказал Поночовный.

По его словам, дети с начальной и средней школы подвергаются «пропагандистскому воспитанию в стиле "отдать жизнь за Родину"». Их также учат обращаться с оружием, в том числе взрывными устройствами и якобы разного рода тяжелым вооружением.

В связи с этим на Украине официально объявлены подозреваемыми два руководителя «Юнармии».

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного на полуострове референдума. Киев считает это оккупацией.