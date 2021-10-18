Губернатор Рязанской области уволил своего заместителя

Губернатор Рязанской области Николай Любимов уволил своего заместителя, вице-губернатора региона Михаила Семенова в связи с нарушениями инструкции по обращению с гостайной. Об этом глава региона сообщил в своем Instagram.

«Люди, имеющие статус государственного служащего, особенно занимающие такие высокие должности, обязаны соблюдать целый ряд ограничений. Те, кто в любой форме нарушает эти ограничения, работать в правительстве области не должны. Прошу это учесть всем, кто хочет остаться в нашей команд», — написал Любимов в социальной сети.

Губернатор уточнил, что постановление об увольнении он подписал в понедельник, 18 октября.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что вице-губернатора Рязанской области Семенова якобы задержали за браконьерство.