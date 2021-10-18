Стало известно о сомнении мировых лидеров по поводу политики Байдена

Внешнеполитический курс президента США Джо Байдена вызывает настороженность у американских союзников. Об этом стало известно из статьи The Washington Post.

По мнению автора WP, хаотичный вывод американских войск из Афганистана и участие Вашингтона в разрыве сделки по вооружениям между Францией и Австралией демонстрирует ослабевание связей между США и союзниками. Это вызывает у мировых лидеров сомнения по поводу шагов Байдена. Политические противники и даже некоторые сторонники Байдена внутри страны, по информации издания, считают, что в мире подорвано доверие к Белому дому.

В статье также говорится, что политика Байдена навредила ведущему положению и роли США в мире, которые президент-демократ обещал восстановить после экс-президента Дональда Трампа.

1 октября стало известно, что Россия может добавить Байдену «головной боли» после согласования сделки по поставке российских зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 в Индию. Американский аналитик Пол Маклири заявил, что сделка станет серьезным испытанием для тихоокеанской стратегии Белого дома.