В Красноярске пройдет посвященная гендерным ролям книжная ярмарка

В Красноярске пройдет ярмарка книжной культуры, темой которой станет трансформация гендерных ролей в современном обществе. Об этом сообщает портал NGS24.ru.

Посетителей ярмарки ждет, в частности, лекция о гендерных особенностях в языках коренных народов Красноярского края. Помимо этого им расскажут о понятиях гендера, социальных ролей и гендерных стереотипов, а также объяснят, как изменение женских и мужских социальных ролей отразилось в российском современном искусстве.

Участников мероприятия ждут квесты, перформансы, лекции, показы театральных постановок и выступления симфонических оркестров. Ярмарка пройдет с 3-го по 7 ноября. Основной площадкой ее проведения станет международный выставочно-деловой центр «Сибирь».

В сентябре сообщалось, что в Саратове состоится седьмая международная книжная ярмарка «Волжская волна».