Захарова прокомментировала смерть бывшего госсекретаря США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что скончавшийся бывший госсекретарь Колин Пауэлл запомнится как патриот США, который защищал интересы государства так, как считал правильным. Ее комментарий опубликован на сайте ведомства.

По ее словам, что граждане Соединенных Штатов связывали с ним надежды на перемены к лучшему и видели в его пути от «низов до высоких военных и политических должностей» воплощение американской мечты.

При этом Захарова добавила, что Пауэлл был вынужден исполнять «сомнительные указания, которые привели к войне в Ираке», когда он занимал пост госсекретаря США в 2001-2005 годах. Представитель МИД отметила, что политик искренне сожалел о своих действиях.

Захарова подчеркнула, что у Пауэлла были реалистичные взгляды на политику, он умел слушать и слышать, чего не хватает действующим политикам Соединенных Штатов.

О смерти Пауэлла стало известно ранее, 18 октября. Он умер от осложнений после коронавируса. Ему было 84 года. Колин Пауэлл занял должность государственного секретаря в 2001 году, после победы на президентских выборах Джорджа Буша-младшего, 43-го президента США. Пауэлл стал первым афроамериканцем, занявшим столь высокий пост в администрации президента.

В 2003 году он выступал в зале Совета Безопасности ООН с пробиркой в руках, внутри которой, по его словам, был образец производимого на заводах в Ираке оружия массового уничтожения. Позже стало известно, что это не соответствовало действительности.